Трамп: Режим прекращения огня с Ираном больше не действует

Прекращение огня между США и Ираном больше не действует, а в переговорах нет смысла. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер сказал, что не будет запрещать дипломатам вести их, но пользы в этом он не видит.

Ранее стороны вновь обменялись ударами по объектам друг друга. Центральное командование Вооруженных сил США объявило о нанесении ударов по более чем 80 целям на территории Ирана. Пентагон утверждает, что операция проведена с целью ликвидации иранских комплексов ПВО, радаров и 60 боевых катеров, якобы атаковавших ранее коммерческие суда в Ормузском проливе. Также Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти.

В свою очередь КСИР заявил о нанесении ударов по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте.