Дональд Трамп продолжает активно прогревать информационное пространство перед переговорами в Абу-Даби.

В интервью телеканалу CBS президент США заявил, что верит в скорое прекращение огня, а Россия и Украина очень близки к достижению окончательных договоренностей.

При этом он подчеркнул, что после урегулирования Украина получит "несколько другую форму", а в ее нынешнем положении виноваты сами киевские власти, проявившие в свое время "огромное неуважение" к Москве.

Хозяин Белого дома также констатировал, что масштабные поставки западного оружия Киеву фактически провалились и не принесли никаких результатов.

10 ноября в Арабских Эмиратах стартует трехсторонний саммит США, России и Украины, посвященный урегулированию конфликта.

Одной из центральных тем переговоров, по заявлению госсекретаря США Марко Рубио, станет вопрос предоставления гарантий безопасности.