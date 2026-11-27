Страны НАТО практически единым фронтом выступили против расширения географии украинского конфликта - такова была реакция на атаку, которой подвергся российский корвет в ливийском порту Бенгази.

В совместном заявлении американского президента Трампа и генсека НАТО Рютте отдельным пунктом содержится призыв воздерживаться от любых действий, которые могут привести к расширению конфликта.

Формально обращение адресовано обеим сторонам противостояния, но де-факто этот текст внесли в декларацию именно для обуздания Киева.

26 ноября итальянский премьер Мелони выступила с требованием к Украине отказаться от любого рода боевых действий в Средиземноморье. Официальный Рим считает, что Киев не вправе экспортировать насилие и войну далеко за пределы зоны конфликта.