Внешнеполитическая ситуация становится для Украины все сложнее. Страна стремительно превращает даже близких союзников во врагов. После слов Зеленского о том, что Трамп оказался на неправильной стороне истории, американский президент, по всем приметам, готов киевским управленцам вообще отказать в праве оставаться в политике.

Дональд Трамп, президент США:

"Зеленский - человек, который должен был урегулировать эту войну уже давно. Если бы он послушал меня, то давным-давно заключил бы гораздо более выгодную сделку, и со стороны Украины погибло бы на миллион человек меньше. И, честно говоря, я думаю, что пришло время кому-то другому вести переговоры от имени Украины. Потому что произошло следующее: линия фронта практически не сдвинулась, но миллион человек - огромное количество людей - погибли. Украина теряет мужское население".

Вашингтон усиливает давление на Киев: все чаще американцы отказывают ВСУ в данных о российских ракетных пусках. Теперь же и вовсе обнаружилось, что министерство войны задерживает передачу ракет Patriot, которые Украина уже оплатила европейскими деньгами.

Украина тем временем умудрилась поссориться даже с ближайшим союзником - Молдовой. 19 октября Киеву были вручены сразу несколько нот протеста: причина в том, что украинские пограничники пытались убить дезертира на молдавской территории.

Причем делали это на глазах у десятков обывателей. Беднягу беглеца удалось спасти, пограничников на своей территории арестовали молдаване.