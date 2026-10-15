Трамп считает, что Украине нужен новый лидер - Леонков

Визит Зеленского в ЕС на фоне ослабления поддержки со стороны Вашингтона может говорить о реальных опасениях Киева, что Трамп сделает все, чтобы добиться ухода главы киевского режима. Попытка сорвать дизельную сделку не останется безнаказанной.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Наша оборона" (Россия):

"Дело в том, что Зеленский действительно начал истерить, как только все это произошло, потому что он парень неглупый, понимает, что для него это конец. Поэтому он начал обзванивать всех европейских лидеров и при этом выразил, как говорится, неудовольствие Трампом, назвав его решение слабым. Окружение Трампа говорит, что он больше всего не любит, когда его называют слабаком. Трамп этого человека вносит в черный список, в принципе Трамп и среагировал, сказал, что Украине нужен новый лидер. И Трампа поддержал самый богатый человек планеты Илон Маск, который вернулся обратно в лагерь Трампа, но перед выборами. Он сказал, да, Украине нужен лидер. А Трамп добавил, что из-за Зеленского ни одного соглашения, ни одной сделки заключить не удалось. И что главное препятствие - это Зеленский. Поменяйте лидера".