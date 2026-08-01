Трамп: Сделка с Киевом по редкоземельным металлам очень выгодная

Трамп назвал контракт с Украиной на добычу и вывоз полезных ископаемых очень выгодным для США. Украина обладает огромными запасами ценных ресурсов, и теперь Соединенные Штаты имеют право забирать их без каких-либо ограничений в любой момент, заявил американский президент.

США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам в 2025 году. Соглашение подразумевает создание двустороннего инвестиционного фонда. Права на управление фондом поделены поровну.

В начале 2026 года Трамп назвал сделку условием участия США в процессе урегулирования украинского конфликта.

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