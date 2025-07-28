Трамп сокращает срок для достижения перемирия на Украине до 10-12 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что уменьшит до 10-12 дней установленный им срок на достижение договоренностей между РФ и США по Украине.

"Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с 28 июля. Нет смысла ждать", - заявил он по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Тернберри (Шотландия). По версии американского лидера, он проявил щедрость, дав 50 дней на достижение договоренностей по урегулированию кризиса. "Но мы не видим прогресса", - заявил он.