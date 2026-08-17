Трамп сократил масштабы учений с Южной Кореей

Американский лидер Дональд Трамп решил урезать размах учений США и Южной Кореи. Президент США выразил глубокое недовольство маневрами, которые стартуют 17 августа, и приказал главе Пентагона существенно сократить их масштаб.

Трамп объяснил решение "очень хорошими отношениями" с лидером Южной Кореи Ким Чен Ыном. По мнению американского президента, 11-дневные учения обходятся Вашингтону слишком дорого и посылают "враждебный сигнал" Пхеньяну, который при Трампе всегда проявлял уважение. Отменять учения полностью уже поздно, поэтому Пентагону придется урезать их на ходу, ставя Сеул в крайне неловкое положение.

Впрочем, сама Южная Корея выступает за мирное сосуществование с КНДР. Президент республики накануне заявил, что страны должны стать менее агрессивными друг к другу, чтобы не допустить конфликта. Он подтвердил готовность уважать установившуюся в Пхеньяне систему и не добиваться объединения путем поглощения.