Трамп сравнил готовность Москвы и Киева к урегулированию конфликта

Трамп сравнил готовность Москвы и Киева к урегулированию украинского конфликта. По мнению американского президента, Путин больше стремится к соглашению, чем Зеленский.

Ранее в команде Трампа обвинили Зеленского в саботаже дипломатических усилий Вашингтона и ударах по интересам американцев. А Госдепартамент США и Пентагон официально уведомили Украину и Европу, что США прекратят обмен разведданными с Киевом, если он продолжит бить по российским объектам энергетики.

Из-за игнорирования требований Вашингтона Зеленский рискует развязать конфликт с Трампом, пишет Bloomberg. Штаты также пригрозили прекратить продажу американского оружия для Украины, в том числе боеприпасов для комплексов Patriot, которых и так критически не хватает ВСУ.

Впрочем, поддержка Киева остается крайне зависимой от решений Вашингтона. Об этом заявил французский евродепутат. По его словам, у Брюсселя нет экстренного плана на случай прекращения американских поставок оружия Украине.

Фото ТАСС