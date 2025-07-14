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Трамп: США направят Украине дополнительные вооружения, которые оплатит ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направят Украине дополнительные вооружения, которые оплатит ЕС. Об этом пишет ТАСС.
"Мы направим им разные образцы современного военного оборудования. И они заплатят нам за него 100 %", - сказал Трамп, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться на его встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне 14 июля. По его словам, ЕС "возместит затраты" на отправку предназначенного для Украины оружия. Глава Белого дома при этом вновь упрекнул страны Европы в том, что они тратят на поддержку Киева значительно меньше средств, чем США.
Он также отметил, что в числе поставляемых вооружений будут ракеты-перехватчики для Patriot, однако их точное количество пока не определено. "Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес, и мы направим им Patriot", - указал Трамп.
Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, американский лидер намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия. По его данным, на встрече с Рютте в Белом доме Трамп "представит новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие". Источники портала также утверждают, что план президента США может содержать пункт о возможной передаче Украине "дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории РФ". При этом источники Axios указывают, что им неизвестно, принято ли окончательное решение по этому поводу.
Фото ТАСС