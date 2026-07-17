Трамп требует изменить закон о выборах

Дональд Трамп выступил с обращением к нации, целиком и полностью посвященным украденной у него на выборах 2020-го победе.

Американский лидер вновь заявил, что стал жертвой массовых фальсификаций в пользу Байдена. Он настаивает на проведении всеохватного расследования этой истории и требует наказания виновных. Заниматься этим он поручил прокуратуре.

Целью же нынешнего обращения стало, по словам Трампа, намерение сделать фальсификации невозможными впредь. Конгресс должен принять закон, который хозяин Белого дома называет "Актом о защите Америки". Этот документ должен исключить голосование без предъявления удостоверения личности и резко ограничить возможность отправки бюллетеней по почте.

Фото ТАСС