Генеральный секретарь ООН призвал Иран и Соединенные Штаты Америки возобновить переговоры по долгосрочному урегулированию конфликта.

Между тем Трамп угрожает Оману ударами из-за трудностей с ядерной сделкой с Ираном, об этом сообщает The Wall Street Journal. В материале уточняется, что Вашингтон ищет виновных в срыве соглашения.

Некоторые американские чиновники считают, что Белый дом делает из Маската козла отпущения, при этом другие источники газеты обвиняют Оман в двуличии и подрыве усилий США.

В Вашингтоне опасаются, что ирано-оманское соглашение усилит контроль Тегерана над Ормузским проливом, что сорвет планы Трампа по полному восстановлению судоходства в регионе, уточняют журналисты.

Фото ТАСС