Трамп угрожает Оману ударами
Автор:Редакция news.by
Генеральный секретарь ООН призвал Иран и Соединенные Штаты Америки возобновить переговоры по долгосрочному урегулированию конфликта.
Между тем Трамп угрожает Оману ударами из-за трудностей с ядерной сделкой с Ираном, об этом сообщает The Wall Street Journal. В материале уточняется, что Вашингтон ищет виновных в срыве соглашения.
Некоторые американские чиновники считают, что Белый дом делает из Маската козла отпущения, при этом другие источники газеты обвиняют Оман в двуличии и подрыве усилий США.
В Вашингтоне опасаются, что ирано-оманское соглашение усилит контроль Тегерана над Ормузским проливом, что сорвет планы Трампа по полному восстановлению судоходства в регионе, уточняют журналисты.
Фото ТАСС