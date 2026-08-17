Трамп угрожает Оману уничтожением за сепаратные переговоры

Трамп сделал громкое заявление телеканалу Fox News. Он пообещал Оману уничтожить его, если султанат станет мешать контролю США над Ормузским проливом.

Резкую реакцию американского президента, очевидно, вызвали попытки властей Омана урегулировать вопрос, разделив пролив с Ираном на зоны контроля. Вашингтон считает такое частичное урегулирование помехой в противостоянии с Тегераном.

Трамп уверен, что любые соглашения должны заключаться между Ираном и США и только на условиях значительных уступок со стороны Тегерана.