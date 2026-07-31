Президент США Дональд Трамп усомнился в передаче Киеву лицензии на производство ракет.

Глава Белого дома в интервью Financial Times заявил, что Вашингтон лишь изучает этот вопрос. По словам Трампа, Patriot - очень необычное оружие, поэтому США должны быть осторожны с выдачей подобных лицензий. Это заявление прозвучало спустя несколько дней после визита Владимира Зеленского в Белый дом, по итогам которого тот поспешил заявить о якобы уже достигнутом согласии на передачу технологий.

Трамп же подчеркнул, что его главным приоритетом остается скорейшее завершение конфликта.