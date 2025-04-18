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Трамп: Вашингтон может прекратить военную помощь Украине
Вашингтон может прекратить военную помощь Украине, об этом заявил президент США. Трамп ясно дал понять: Белый дом не намерен бесконечно спонсировать конфликт, который можно было бы уже давно завершить путем диалога за столом переговоров.
Дональд Трамп, президент США:
"Конкретного количества дней нет, но скоро. Мы хотим сделать это дело. 2 500 человек в неделю погибают в этой битве. Это жестокая битва. А мы хотим ее остановить. В идеале. Но если по какой-то причине одна или две стороны очень осложнят эту задачу, то мы просто скажем: ну и глупо, вы дураки, вы ужасные люди. И мы просто скажем: мы, пожалуй, отказываемся. Но я надеюсь, что нам не придется этого делать".
Вместе с тем Россия же называет продолжающуюся милитаризацию Украины "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Москва в очередной раз подчеркивает: поставки оружия Киеву не просто саботируют мирный процесс, а превращают западные страны в непосредственных участников конфликта.
Фото ТАСС