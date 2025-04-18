Трамп: Вашингтон может прекратить военную помощь Украине

"Конкретного количества дней нет, но скоро. Мы хотим сделать это дело. 2 500 человек в неделю погибают в этой битве. Это жестокая битва. А мы хотим ее остановить. В идеале. Но если по какой-то причине одна или две стороны очень осложнят эту задачу, то мы просто скажем: ну и глупо, вы дураки, вы ужасные люди. И мы просто скажем: мы, пожалуй, отказываемся. Но я надеюсь, что нам не придется этого делать".