Трамп вновь потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским, состоявшегося 20 сентября, вновь потребовал немедленно остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщает Axios, Белый дом крайне обеспокоен тем, что эти атаки провоцируют неконтролируемый рост мировых цен на топливо.

По словам собеседника портала, ключевое слово "дизель" звучало в ходе беседы лидеров огромное количество раз.

Несмотря на жесткий тон дискуссии, стороны договорились провести личную встречу 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Одновременно с этим глава украинской делегации Умеров заявил Axios, что в переговорах о прекращении войны достигнут значительный прогресс. По его словам, число спорных вопросов сократилось с нескольких десятков до "одного или двух ключевых".