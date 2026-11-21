Дональд Трамп продолжает комментировать исторические трехсторонние переговоры в китайском Шэньчжэне, а заодно сравнивает состояние американских и китайских городов в пользу последних.

Дональд Трамп, президент США: "Там потрясающая энергия, люди, город Шэньчжэнь. Какую работу проделал председатель Си! Город чистый, безупречный, его построили за короткий промежуток времени. 40 лет назад была рыбацкая деревня. За последние 20 лет он проделал фантастическую работу для страны. И когда я смотрю на наши города - они такие грязные. Дороги грязные, с ямами, они буквально разваливаются. Все ржавое и отвратительное, и преступность зашкаливает. У нас высочайшая статистика преступности за всю нашу историю. И когда я смотрю на состояние наших когда-то прекрасных городов, проезжаю, то особо внимательно изучаю ситуацию".

По итогам переговоров в Шэньчжэне, лидеры трех ведущих держав приняли совместную декларацию о поддержании международной безопасности: Москва, Пекин и Вашингтон намерены вести диалог по снижению ядерных рисков и работать над сохранением стратегической стабильности.