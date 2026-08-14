Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт беспилотников и их компонентов. Таким образом Соединенные Штаты стремятся снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Величина пошлин будет варьироваться в зависимости от размеров ввозимых аппаратов. Так, импорт БПЛА с максимальной взлетной массой свыше 25 кг и с функцией тепловизионной съемки будет облагаться пошлиной в 100 %. В то же время на мелкие беспилотники пошлина составит 25 %.

Продукция из ЕС, Японии, Южной Кореи и ряда других стран будет облагаться льготной пошлиной в 15 %, а пошлина на британские БПЛА составит всего 10 %.

Как пояснил Трамп, американские компании производят недостаточное количество беспилотников, а США стали слишком сильно зависеть от их поставок из-за рубежа.