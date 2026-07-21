Трамп ввел таможенные пошлины в 50 % на канадские товары

Президент США Дональд Трамп исполнил свои угрозы и ввел в отношении Канады повышенные таможенные пошлины.

Американцы обвиняют официальную Оттаву в целенаправленной дискриминации экспорта из Соединенных Штатов. Поэтому практически со всех канадских товаров, ввозимых в США, будет взиматься сбор в размере 50 %. Под тарифы также подпадают автомобили, алкоголь, молочка, цемент и спорттовары. Новые пошлины начнут действовать через 30 дней.

Внезапное наказание для Канады может иметь и другие причины. Трамп угрожал пошлинами за то, что соседи недостаточно эффективно борются с лесными пожарами в провинции Онтарио: это стало причиной смога по всему американскому северо-востоку и едва не сорвало финал чемпионата мира по футболу.