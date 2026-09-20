Трамп запретил ряду журналистов вход в свой офис

Дональд Трамп запретил доступ в Белый дом журналистам нескольких крупных американских СМИ. Под ограничения попали телеканал CNN и издание Politico.



Президент США обвинил их в распространении ложной информации о нем, его администрации и стране в целом. Американский лидер также предупредил, что аналогичные меры в дальнейшем могут затронуть и другие издания.

Дональд Трамп, президент США:

"Это очень простой запрет. Я не хочу видеть их в своем офисе. Я не хочу, чтобы они находились здесь. Я бы сказал, что этот запрет пойдет так далеко, как это вообще возможно. И если они смогут исправиться, понимаете, если они смогут исправиться - мне бы это понравилось. Но послушайте, они очень нечестные люди. И пишут они в крайне нечестной манере".

В феврале 2025 года Трамп лишил корреспондентов Associated Press доступа в Овальный кабинет, резиденцию Мар-а-Лаго, а также на борт президентского самолета.



Кроме того, глава Белого дома подавал иски против газет New York Times и Wall Street Journal, обвиняя их в клевете.