Трамп заявил, что мир на Украине ближе, чем когда-либо

Решение украинского кризиса стало в настоящее время ближе, чем когда-либо ранее. Так, президент США прокомментировал переговоры в Осло и последовавший за ними визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию.

Дональд Трамп заверил, что пытается избежать каких-либо неверных шагов в то время, когда идет процесс урегулирования кризиса.

Как пишет издание "Атлантик", Трамп планирует заключить мир между Россией и Украиной на саммите G20, который пройдет 14-15 декабря. До этого он рассчитывает обсудить разделение сфер влияния ключевых мировых держав во время ноябрьской встречи с главами России и Китая в рамках саммита стран АТЭС.



"Нью Йорк Таймс" уже окрестила эту встречу новой Ялтинской конференцией.