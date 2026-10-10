Трамп заявил, что не забудет Норвегии отказа вручить ему Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп пообещал не забыть Норвегии отказ в присуждении ему Нобелевской премии мира. С таким заявлением он выступил перед своими сторонниками в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк.

"Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована группкой радикальных идеологов, придерживающихся антидемократических взглядов и являющихся врагами цивилизации. Мы не забудем, Норвегия, что вы не дали этот приз и не учли величайшие результаты в истории", - цитирует его агентство Reuters.

По мнению Трампа, США должны были получить восемь премий - по одной за каждый урегулированный конфликт. Решение Нобелевского комитета он назвал несмываемым пятном на Норвегии. Кроме того, американский лидер выразил недовольство тем, что награду вручили юристу и правозащитнице из ЮАР Наванетхеме Пиллэй, которая занимала должность верховного комиссара ООН по правам человека в 2008-2014 годах.

"Я никогда не слышал об этом человеке, я знаю многих, но о ней не слышал. В любом случае поздравляю", - добавил глава Белого дома.

Фото: РИА Новости