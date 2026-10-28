Трамп заявил, что сможет работать с демократами, если они получат контроль над Конгрессом

До выборов в Конгресс США осталось меньше недели. Опросы показывают, что у Демократической партии есть хорошие шансы вернуть себе большинство в Палате представителей.

На этом фоне Дональд Трамп продолжает турне по стране. После Флориды, Канзаса и Мичигана прибыл в Миссисипи. Последние 40 лет штат оставался неприступной вотчиной республиканцев. Однако сейчас у демократов есть реальный шанс завоевать сенатское кресло.

При этом хозяин Белого дома заявил, что примет любые результаты промежуточных выборов в Конгресс, если голосование будет честным. Трамп также добавил, что сможет работать с оппозицией, если она получит контроль над законодательным органом.