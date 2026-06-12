Трамп заявил, что США одержали победу в Иране в одиночку

Президент США Дональд Трамп заявил о своей победе в противостоянии с Ираном, подчеркнув, что добился этого без привлечения союзников, пишет ТАСС.

"Нам не нужна была их поддержка. Мы выиграли войну. Они не имели значения! Мы выиграли войну в Иране. Нам не нужна была их помощь", - сказал американский лидер в коротком комментарии программе итальянского канала La7, отвечая на вопрос о роли европейских лидеров и стран Группы семи (G7) в иранском кризисе.

11 июня Трамп заявил журналистам в Белом доме, что часть итоговых положений договоренностей с Ираном согласована всеми вовлеченными в переговоры сторонами, однако американские силы будут поддерживать морскую блокаду республики до заключения сделки.

Согласно сообщениям СМИ, соглашение может быть подписано в ближайшее время, вероятно, в Женеве. Сам Трамп не исключал, что это произойдет в Европе.