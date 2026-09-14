Трамп заявил, что цены на нефть упадут после окончания конфликта с Ираном

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Конфликт Ирана и США скоро завершится, что послужит причиной падения цен на нефть. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет ТАСС.

"Надеюсь, всем ясно, что рост цен по всей Америке был вызван cонным Джо Байденом и администрацией Байдена, а не Трампом. Даже цены на нефть при Байдене были выше, чем сейчас, и мы (нынешняя администрация. - Прим. news.by) не дали Ирану обзавестись ядерным оружием! За временным исключением нефти цены на остальные товары резко снижаются. Цены на нефть рухнут, как только закончится военный конфликт с Ираном, а это произойдет скоро", - написал американский лидер в Truth Social.