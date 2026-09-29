Трамп заявил о скором окончании войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп на конференции по технологиям искусственного интеллекта в Вашингтоне заявил, что война с Ираном завершится "очень скоро", передает ТАСС.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Дела у них идут очень плохо. Очень скоро это закончится", - заявил Трамп, добавив, что, по его мнению, вслед за урегулированием конфликта с исламской республикой "цены на нефть начнут падать".

Президент США также выразил мнение о том, что война против Ирана войдет в историю как "одна из самых важных вещей", сделанных при его администрации. "В сущности, это и есть одна из самых важных вещей", - добавил он.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него до начала конфликта транспортировали примерно 25 % мировых объемов торговли нефтью и около 20 % сжиженным природным газом.