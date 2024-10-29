Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своей "политической победе" на выборах, назвав себя 47-м президентом США. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед сторонниками в конференц-центре Уэст-Палм-Бич во Флориде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ABC News.

"Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными. И теперь ясно, что мы достигли самого невероятного политического результата: эй, посмотрите, что произошло, разве это не безумие? Но это политическая победа, - сказал Трамп. - Это великолепная победа американского народа, которая позволит нам снова сделать Америку великой".

"Я думаю, мы только что стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории Америки", - прокомментировал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп поздравил с должностью вице-президента США.

Как сообщают СМИ, Трамп уверен, что по итогам выборов республиканцы установили контроль над обеими палатами Конгресса. Он также пообещал, что будет работать над тем, "чтобы остановить войны".

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным главой государства, сообщает ТАСС. "Дональд Трамп стал теперь нашим избранным президентом, которого американский народ выбрал в такие времена, как нынешние", - написал он в соцсети X. По его словам, республиканцы в Конгрессе готовы работать с Трампом над реализацией его программы "Америка превыше всего".

В США проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп вырвался в лидеры президентской гонки, опережая свою соперницу от демократов Камалу Харрис в ключевых для победы штатах.