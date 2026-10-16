Трамп: Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта в Украине

Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта в Украине, заявил Трамп. И добавил, что не является поклонником этого персонажа.

Явное ухудшение отношений возобновилось после встречи на полях Генассамблеи ООН в сентябре, отмечают наблюдатели.

Трамп потребовал от главы киевского режима объяснений в связи с ударами Украины по российским НПЗ. Вашингтон 6 раз просил Киев прекратить эти атаки, причем с применением американского вооружения. А после того, как Зеленский раскритиковал дизельную сделку, предложенную Трампом России, американский лидер вообще предложил сменить власть в Украине.

Напомним, Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. США снимают ограничения на экспорт российского дизеля до апреля.

Фото ТАСС