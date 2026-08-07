Трамп - Зеленскому: Нам тоже нужны ракеты

Президент США Дональд Трамп ответил на запрос Владимира Зеленского о поставке 300 перехватчиков для комплексов Patriot. Американский лидер подчеркнул, что арсеналы ПВО Соединенных Штатов опустошены из-за масштабной помощи предыдущей администрации, и Вашингтон должен в первую очередь думать о собственной безопасности.

"Ну, мы тоже хотим ракеты. Байден отдал ему боеприпасов на 300 млрд долларов. Когда я покидал должность, склады были полны, а он раздал большую часть. Теперь мы восстанавливаем запасы", - сказал Дональд Трамп.

Ранее Зеленский упрекнул страны ЕС и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot.

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