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Трамп анонсировал "очень важное заявление" на 15 ноября
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Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
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Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
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