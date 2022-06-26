Трамп: Байден - худший президент в истории США

Все больше американцев просто перестают воспринимать всерьез любые заявления своих властей. Слова Байдена касательно ответственности президента России за резкий рост цен на бензин являются "трижды ложью" - признает и обозреватель газеты Wall Street Journal. Если бы президентские выборы в США проходили сейчас, Трамп бы опередил Байдена. Экс-президент как никто другой разочарован политикой Сонного Джо.



Дональд Трамп, экс-президент США:

Джо Байден - худший президент в истории нашей страны. Он оказался комбинацией Джимми Картера и Герберта Гувера.