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Трамп будет бороться за пост президента США в 2024 году
Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах в 2024-м. Документ размещен на сайте Федеральной избирательной комиссии США. Республиканец также официально объявил об участии перед своими сторонниками в штате Флорида.
Дональд Трамп, экс-президент США:
Чтобы снова сделать Америку прославленной и великой, я объявляю о выдвижении в качестве кандидата в президенты США.
О намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок ранее сообщал и действующий американский лидер Джо Байден.
Напомним, президентские выборы в США запланированы на конец 2024 года. К этому моменту Байдену исполнится 81 год.
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