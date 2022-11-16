Трамп будет бороться за пост президента США в 2024 году

Дональд Трамп подал заявку на участие в президентских выборах в 2024-м. Документ размещен на сайте Федеральной избирательной комиссии США. Республиканец также официально объявил об участии перед своими сторонниками в штате Флорида.



Дональд Трамп, экс-президент США:

Чтобы снова сделать Америку прославленной и великой, я объявляю о выдвижении в качестве кандидата в президенты США.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок ранее сообщал и действующий американский лидер Джо Байден.



Напомним, президентские выборы в США запланированы на конец 2024 года. К этому моменту Байдену исполнится 81 год.