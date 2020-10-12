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Трамп до выборов может заключить с Россией ядерную сделку

Президент США намерен до выборов заключить с Россией ядерную сделку. Это сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме. Неделю назад в Хельсинки сторонам удалось добиться прогресса на переговорах по СНВ-3. Этот последний действующий на сегодня договор в сфере контроля над ядерными вооружениями. Подробности новой сделки, которая, возможно, состоится во второй половине октября, пока не известны.

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