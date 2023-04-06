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Трамп: Доллар США может перестать быть мировой валютой из-за политики Байдена

Трамп: Доллар США может перестать быть мировой валютой из-за политики Байдена

Американский доллар может в скором времени утратить статус главной мировой валюты на фоне политики нынешних властей Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, пишет БЕЛТА.

По мнению Трампа, американский доллар может быть вытеснен китайским юанем. При этом еще три года назад подобное было невозможно представить, отметил экс-президент.

Трамп считает, что если Джо Байден будет руководить Соединенными Штатами, доллар, скорее всего, утратит свои позиции. "Это станет самым большим поражением нашей страны в ее истории. Мы станем второразрядной страной", - заявил Трамп.

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