Трамп: Доллар США может перестать быть мировой валютой из-за политики Байдена

Американский доллар может в скором времени утратить статус главной мировой валюты на фоне политики нынешних властей Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, пишет БЕЛТА.

По мнению Трампа, американский доллар может быть вытеснен китайским юанем. При этом еще три года назад подобное было невозможно представить, отметил экс-президент.