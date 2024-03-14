Трамп: Европа должна больше тратить на Украину

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и США. Об этом

РИА Новости.

Дональду Трампу задали вопрос о том, собирается ли он урезать финансирование Украины в случае его избрания на пост президента США. Трамп отметил, что Европа «платит малую долю того, что мы платим, поэтому европейские страны должны платить столько же, сколько и США.