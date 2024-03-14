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Трамп: Европа должна больше тратить на Украину
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа должна тратить на финансирование Украины столько же, сколько и США. Об этом
РИА Новости.
Дональду Трампу задали вопрос о том, собирается ли он урезать финансирование Украины в случае его избрания на пост президента США. Трамп отметил, что Европа «платит малую долю того, что мы платим, поэтому европейские страны должны платить столько же, сколько и США.
По словам Трампа, "Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке. Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику".
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