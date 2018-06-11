Трамп готовится к первым в истории переговорам с северокорейским лидером

Одна из целей главы Белого дома на предстоящей встрече - дать понять Ким Чен Ыну, что экономическая ситуация КНДР станет намного лучше, если страна будет сотрудничать со Штатами. Трамп, как пишут американские СМИ, не прочь открыть сеть McDonald's в КНДР.