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Без советников и помощников! Трамп и Байден готовятся к дебатам
Продолжается подготовка к кандидатским дебатам Трампа и Байдена. Регламент уже согласован: шоу продлится полтора часа с двумя перерывами на рекламу. Оба кандидата будут стоять за пюпитрами, музыканты такие используют как подставку для нот. Однако к дебатам не допустят "политический оркестр" - ни советников, ни помощников. Для Байдена это таит серьезную угрозу. Действующему президенту США в последнее время все чаще требуется подсказка дирижера. На публичных мероприятиях он регулярно, если можно так сказать, зависает. Трамп вряд ли окажет ему такую услугу.
Известно, что отдельным этапом для американского президента стала подготовка к тому, чтобы просто выстоять на ногах эти 90 минут. Тем не менее 26 июня пресс-секретарь Белого дома заявила, что на дебатах Байден будет буквально фонтанировать энергией. Трамписты добиваются экспертизы, поскольку уверены, что Байдена накачают энергетиками. СМИ допускают, что в последний момент Байдена снимут с дебатов и заменят кем-нибудь другим, например, Мишель Обамой. Шоу-дебаты состоятся уже 27 июня.
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