Без советников и помощников! Трамп и Байден готовятся к дебатам

Продолжается подготовка к кандидатским дебатам Трампа и Байдена. Регламент уже согласован: шоу продлится полтора часа с двумя перерывами на рекламу. Оба кандидата будут стоять за пюпитрами, музыканты такие используют как подставку для нот. Однако к дебатам не допустят "политический оркестр" - ни советников, ни помощников. Для Байдена это таит серьезную угрозу. Действующему президенту США в последнее время все чаще требуется подсказка дирижера. На публичных мероприятиях он регулярно, если можно так сказать, зависает. Трамп вряд ли окажет ему такую услугу.