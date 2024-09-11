Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты

Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Этого бы никогда не произошло. Я быстро это улажу и положу конец войне между Украиной и Россией. Если я стану избранным президентом, я сделаю это еще до того, как стану президентом.

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии