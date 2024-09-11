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Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты
Судьбоносная ночь. Трамп и Харрис сошлись в словесной дуэли. На протяжении 90 минут претенденты на президентское кресло в США обменивались взаимными упреками.
45-й президент США обвинил демократку во лжи шесть раз. Харрис Трампа - пять. При этом зрителей в студии не было. Модераторами выступили журналисты телеканала Эй-би-си. Экс-участник президентской гонки Вивек Рамасвами заявил, что ведущие поддерживали Харрис и выступают против Трампа. "Интересный формат дебатов - "трое на одного" - написал он в соцсетях. Особое внимание кандидаты в рамках дебатов уделили конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке.
Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Этого бы никогда не произошло. Я быстро это улажу и положу конец войне между Украиной и Россией. Если я стану избранным президентом, я сделаю это еще до того, как стану президентом.
Модератор: Вице-президент Харрис, он говорит, что вы ненавидите Израиль.
Это абсолютно неправда. Я всю свою карьеру и жизнь поддерживала Израиль и израильский народ. Он знает, что пытается снова разделить и отвлечь от реальности, которая заключается в том, что Дональд Трамп слаб и неправ в вопросах национальной безопасности и внешней политики.
Экс-президент в заключительном слове в очередной раз назвал США "нацией в упадке". Камала Харрис в свою очередь пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире. Трамп назвал прошедшие дебаты лучшими за всю политическую карьеру.
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