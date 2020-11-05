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Трамп или Байден? Выборы в США: интрига сохраняется
Голосование в Штатах проходит по сложной схеме - все определяют голоса выборщиков
И в ночь выборов бунтовали сотни человек в Портленде, Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Нью-Йорке. Некоторые из протестующих стали выходить на проезжую часть, другие пытались кричать на полицейских, после чего тут же начались задержания.В Сиэтле демонстранты блокировали трассы и железную дорогу. В стычках у Белого дома произошло нападение с ножом. Неизвестные ранили четверых. В Чикаго, Нью-Йорке усилено присутствие полиции на улицах.Неспокойный характер прошедших выборов отмечают и наблюдатели. В ОБСЕ заявляют: выборы в США омрачились неопределенностью и попытками подорвать общественное доверие.
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