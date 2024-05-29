Трамп к выборам может оказаться за решеткой

Виновен или нет? В Нью-Йорке завершились слушания по делу о незаконной выплате отступного, которую Дональд Трамп произвел из своих избирательных фондов. Теперь дело за присяжными.

Против Трампа ведется около полудюжины процессов, но до выборов завершатся один-два: демократы очень надеются, что Дональда удастся упечь за решетку, поскольку это дает Байдену шансы на победу. К тому, что Трамп окажется в заключении, готовится и служба президентской охраны: по закону экс-главу государства полагается оберегать всю жизнь - даже если он попадает за решетку.