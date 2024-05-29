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Трамп к выборам может оказаться за решеткой
Виновен или нет? В Нью-Йорке завершились слушания по делу о незаконной выплате отступного, которую Дональд Трамп произвел из своих избирательных фондов. Теперь дело за присяжными.
Против Трампа ведется около полудюжины процессов, но до выборов завершатся один-два: демократы очень надеются, что Дональда удастся упечь за решетку, поскольку это дает Байдену шансы на победу. К тому, что Трамп окажется в заключении, готовится и служба президентской охраны: по закону экс-главу государства полагается оберегать всю жизнь - даже если он попадает за решетку.
Между тем, нынешняя предвыборная кампания стала самой дорогой в истории Штатов: две главные партии уже потратили на нее 15 млрд долларов. Оказалась она и самой грязной: кандидаты обвиняют друг друга во множестве уголовных преступлений, и, вдобавок, впервые в истории один из претендентов может оказаться за решеткой в канун голосования, а второй - после (в случае победы соперника).
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