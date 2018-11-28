Трамп может отменить встречу с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе

Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом американский лидер рассказал в интервью "Вашингтон пост". Двусторонние переговоры должны были состояться в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. В случае, если главы России и США все-таки встретятся, то обсудят вопросы в сфере безопасности, контроля над вооружениями и региональные вопросы. В том числе и Ближний Восток, с территории которого, к слову, Трамп рассматривает возможность вывода американских войск. По его словам, "одна из причин американского присутствия на Ближнем Востоке - Израиль, однако по мере снижения цен на нефть стимулов остаться в регионе все меньше".