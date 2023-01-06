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Трамп может стать спикером Палаты представителей Конгресса США

Дональда Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера Палаты представителей США. Инициатива принадлежит республиканцу от штата Флорида. По его словам, во время руководства Трампа во внутренней и внешней политике США были достигнуты определенные успехи. Отметим, члены Палаты представителей уже в 11-й раз не смогли избрать спикера. Голосование продолжится и сегодня. По итогам выборов в ноябре в Конгресс США Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Предполагалось, что ее спикером станет лидер республиканцев Кевин Маккарти. Однако пока он так и не смог набрать необходимых 218 голосов.

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