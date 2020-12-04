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Трамп наложит вето на военный бюджет США

А уже во время последней президентской кампании интернет-ресурсы открыто "играли" за демократов. Например, Facebook и Twitter беспардонно банили посты президента-республиканца.

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