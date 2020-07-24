Трамп направит в города 75 тысяч сотрудников федеральных спецслужб

Дональд Трамп распорядился направить 75 тысяч сотрудников федеральных спецслужб для борьбы с преступностью в города, охваченные массовыми беспорядками. Преимущественно, это регионы, подконтрольные демократам. К слову, президент США отметил, что те отказываются от его помощи и назвал их поведение позором. Протесты в США продолжаются уже почти два месяца, прекратить массовые погромы без вмешательства силовиков и местной полиции не удается.