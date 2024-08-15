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Трамп: Нас уважали все в мире - сегодня над нами смеются
Еще четыре года правления Харрис - и финансовая система США никогда не восстановится - громкое заявление о сопернице из уст Дональда Трампа. Ее руководство страной, по словам экс-президента, приведет к ужасным последствиям для американской экономики.
Выступая на предвыборном митинге, Трамп также обвинил вице-премьера в эпидемии преступности в Штатах из-за провальной миграционной политики. И заявил, в случае победы Харрис на выборах Америку ждет потеря международного влияния.
Представьте, как президентство Харрис будет выглядеть. Вы сейчас страдаете, но будет еще хуже, и вы за это заплатите цену, которую никто никогда не платил. И нас во всем мире не уважают. Нас до этого уважали. Путин уважал США, президент Китая Си уважал США, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уважал США, нас уважали все в мире. Сегодня над нами смеются.
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