Трамп: НАТО не поможет США, денег альянсу выделять не стоит
Экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Лас-Вегасе в очередной раз заявил, что денег Североатлантическому альянсу выделять не стоит, так как он в случае опасности никогда не придет на помощь США.
Мы тратим деньги на НАТО, но с этого ничего не имеем. И вы знаете, я ненавижу это рассказывать, но если нам когда-нибудь понадобится помощь, допустим, на нас нападут, я не верю, что они помогут. Я не верю. Я знаю этих людей. Я могу сказать вам по каждой стране, кто поможет, а кто нет. Но я не верю, что страны НАТО помогут.
Трамп также отметил, что сейчас Соединенные Штаты просто умирают из-за некомпетентности Джо Байдена, а ситуация на границе обернется катастрофой. Действующий лидер Белого дома не останавливает вторжение нелегалов, но при этом отправляет миллиарды долларов Украине. Экс-президент уже пообещал, что в случае своей победы через несколько мгновений после инаугурации начнет крупнейшую операцию в американской истории по внутренней депортации.