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Трамп назвал импичмент настоящим адом
Дональд Трамп признался, что пережил ад! Об этом глава Белого дома заявил в своей речи после победы в сенате по делу об импичменте. На пресс-конференцию президент США заявился со свежим выпуском газеты Washington Post , огромный заголовок которого гласил: "Оправдан!".
Президент поддел газету, заявив, что это единственный хороший заголовок, который когда-либо печатали в Washington Post. А еще назвал все обвинения против него, в том числе скандальную историю со вмешательством в выборы, полной ерундой. Напомним, вчера сенат голосовал по импичменту Трампа. Большинство высказалось за невиновность президента.
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