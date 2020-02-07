Трамп назвал импичмент настоящим адом

Дональд Трамп признался, что пережил ад! Об этом глава Белого дома заявил в своей речи после победы в сенате по делу об импичменте. На пресс-конференцию президент США заявился со свежим выпуском газеты Washington Post , огромный заголовок которого гласил: "Оправдан!".



Президент поддел газету, заявив, что это единственный хороший заголовок, который когда-либо печатали в Washington Post. А еще назвал все обвинения против него, в том числе скандальную историю со вмешательством в выборы, полной ерундой. Напомним, вчера сенат голосовал по импичменту Трампа. Большинство высказалось за невиновность президента.



