ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Трамп назвал США страной третьего мира

Доллар уходит в закат. О последствиях резкого ослабления зеленой бумажки высказался бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп. Все больше стран отказываются от американских денег в межнациональных расчетах, а экономика США трещит по швам.

Наша страна катится к черту. У нас есть сила, но она ослабевает. Она ослабевает в плане нашей валюты. Я не говорю о ценности нашей валюты. Я говорю об использовании нашей валюты по всему миру. Мы уже скатываемся к статусу страны третьего мира во многих вопросах. Посмотрите на наш аэропорт, на наши терминалы, на наши грязные и разрушенные дороги и на многое другое. У нас есть что-то очень сильное, и это доллар. Но посмотрите, что происходит с ним сейчас. Другие страны не используют его. И вы знаете, Китай хочет заменить его. Это было немыслимо для нас.

Далеко не самые лучшие времена переживает и европейская экономика. Так, по данным Евростата, в ЕС достигнут абсолютный рекорд банкротства компаний с 2015 года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все