Трамп назвал США страной третьего мира

Наша страна катится к черту. У нас есть сила, но она ослабевает. Она ослабевает в плане нашей валюты. Я не говорю о ценности нашей валюты. Я говорю об использовании нашей валюты по всему миру. Мы уже скатываемся к статусу страны третьего мира во многих вопросах. Посмотрите на наш аэропорт, на наши терминалы, на наши грязные и разрушенные дороги и на многое другое. У нас есть что-то очень сильное, и это доллар. Но посмотрите, что происходит с ним сейчас. Другие страны не используют его. И вы знаете, Китай хочет заменить его. Это было немыслимо для нас.