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Трамп не признает поражение

Байден с супругой поздравили американцев с Новым годом

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Инаугурация нового президента США назначена на 20 января

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