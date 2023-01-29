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Трамп об украинском конфликте: Я бы добился мирного соглашения в течение 24 часов
Бывший президент США Дональд Трамп выступил на митинге в штате Южная Каролина и заявил, что действующий американский лидер Джо Байден толкает человечество к третьей мировой войне,сообщает ТАСС.
Об этом он сказал, выступая в субботу на митинге в штате Южная Каролина, трансляцию которого ведет телеканалNewsmax.
"Джо Байден подвел нас к грани третьей мировой войны. Если кто не знал, мы находимся на грани третьей мировой", - сказал Трамп, для которого выступление в Южной Каролине стало одним из первых после того, как он объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США 2024 года. "Став президентом, я принесу мир посредством силы, чего ранее никогда не случалось", - заявил Трамп.
Республиканец считает, что, если бы ему удалось добиться переизбрания на выборах в 2020 году, не разгорелся бы конфликт между Россией и Украиной. Кроме того, по словам Трампа, "даже сейчас" ему удалось бы добиться заключения "мирной сделки".
"Я бы добился мирного соглашения, о котором удалось бы договориться в течение 24 часов", - утверждал он. Вместе с тем Трамп заявил, что добился бы создания "высокотехнологичных систем противоракетной обороны для защиты американцев от гиперзвуковых ракет и ядерного оружия".
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